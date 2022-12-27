Названы лучшие и худшие для здоровья зубов рождественские блюда

В Рождество мы обычно едим много сладостей и вкусных угощений. Но какие блюда хуже всего сказываются на здоровье полости рта? И чем их лучше заменить?

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Аманда Шиэн, стоматолог TePe, рассказала изданию Express.co.uk, какие праздничные напитки и продукты лучше и хуже остальных влияют на наши зубы.

Глинтвейн. Из-за высокой кислотности этого напитка зубы могут стать сильнее подвержены эрозии эмали, кариесу. Кроме того, в красном вине содержатся красители и дубильные вещества. Со временем они могут повлиять на цвет зубов. В добавок к этому из-за чрезмерного употребления алкоголя слюны вырабатывается меньше, что тоже может способствовать развитию кариеса и болезней дёсен. Пироги. В пирогах может содержаться много сахара, а это может привести к образованию вредного зубного налёта. Если его оставить на зубах, то возникнет кариес. Кроме того, вредят зубам и сухофрукты в пирогах.

Шоколадные конфеты в коробках. Чтобы они не так сильно повлияли на здоровье зубов, ешьте каждый день как можно меньше шоколада и при этом пейте больше воды. Можно даже для таких закусок выделить определённое время. Индейка. В индейке много полезных для здоровья зубов веществ: это фосфор, кальций, витамин D. Но часто мясо индейки застревает между зубами. Орехи. Возможно, это лучший перекус для Рождества. Самыми полезными для зубов орехами считаются кешью, бразильские орехи. В арахисе есть витамин D и кальций, которые укрепляют зубы и кости. Сыр. Полезным для зубов является и сыр. В нём много кальция и фосфатов, укрепляющих зубы.