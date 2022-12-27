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3 часа назад

Как правильно хранить еду после праздничного ужина

Ferra.ru

Если после праздников еду неправильно хранить, то она может очень быстро испортиться. И вот как можно сделать так, чтобы остатки пищи были безопасными для здоровья как можно дольше.

Как правильно хранить еду после праздничного ужина
Фото: FerraFerra

Кулинарный гуру Марта Стюарт посоветовала хранить все остатки еды после ужина в холодильнике только в течение двух часов после их приготовления либо разогрева. Но точный срок хранения зависит уже от ингредиентов, входящих в состав блюд.

Индейку перед тем, как убирать в холодильник, нужно разделить на части. Положить все эти части необходимо в герметичные контейнеры. Съесть вы остатки индейки можете в течение трёх-четырёх дней начиная с дня их приготовления. А ещё вы можете положить индейку в морозильник, и тогда срок годности будет не ограничен. Но лучше всего в этом случае съесть её в течение четырёх-шести месяцев.

Хамон (сыровяленый свиной окорок) тоже нужно разделить на небольшие порции и, как и индейку, хранить в герметичных банках. А вот замороженный окорок хранить можно максимум один-два месяца.

Фарш в целом в холодильнике можно хранить неделю со дня его приготовления. Но если в фарш добавляются другие ингредиенты, то срок годности будет составлять уже семь дней со дня приготовления этих ингредиентов.

Картофель безопасно хранится в герметичных контейнерах в холодильнике в течение трёх-четырёх дней. При заморозке его можно будет употреблять в течение четырёх месяцев максимум.

Овощи замораживать не рекомендуется. А просто в холодильнике они могут в герметичном контейнере пролежать три-четыре дня.

На удивление хорошо хранятся в холодильнике соусы, если их поместить в стеклянные либо пластиковые контейнеры с плотно закрывающейся крышкой. При заморозке соус годен будет четыре-шесть месяцев, а просто при хранении в холодильнике - три-четыре дня. В то же время клюквенный соус может пролежать в морозилке до года.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Марта Стюарт,
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