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4 часа назад

Врач рассказала, кому нельзя есть неспелую хурму

Мир24иещё 2

Неспелая хурма может быть опасна для здоровья маленьких детей и людей, испытывающих сложности с глотанием пищи, передает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога Наталью Сычеву.

Врач рассказала, кому нельзя есть неспелую хурму
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, несозревшие плоды хурмы содержат слишком много танинов – дубильных веществ, из-за которых появляется вяжущее ощущение во рту.

«При нарушении перистальтики пищевода, хурма может вызывать чувство кома или ощущение, что пищу невозможно проглотить. Таким пациентам лучше ограничивать употребление хурмы», – сказала врач.

Для того чтобы снизить вяжущее ощущение, фрукт можно заморозить или облить кипятком, отметила Сычева.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что хурму не следует употреблять с некоторыми продуктами, поскольку это может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, фрукт не стоит запивать молоком или холодной водой.

Еда,Наталья Сычева,
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