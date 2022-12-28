Врач рассказала, кому нельзя есть неспелую хурму

Неспелая хурма может быть опасна для здоровья маленьких детей и людей, испытывающих сложности с глотанием пищи, передает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога Наталью Сычеву.
По словам специалиста, несозревшие плоды хурмы содержат слишком много танинов – дубильных веществ, из-за которых появляется вяжущее ощущение во рту.
«При нарушении перистальтики пищевода, хурма может вызывать чувство кома или ощущение, что пищу невозможно проглотить. Таким пациентам лучше ограничивать употребление хурмы», – сказала врач.
Для того чтобы снизить вяжущее ощущение, фрукт можно заморозить или облить кипятком, отметила Сычева.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что хурму не следует употреблять с некоторыми продуктами, поскольку это может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, фрукт не стоит запивать молоком или холодной водой.