Врач рассказала, кому нельзя есть неспелую хурму

Неспелая хурма может быть опасна для здоровья маленьких детей и людей, испытывающих сложности с глотанием пищи, передает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога Наталью Сычеву.

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По словам специалиста, несозревшие плоды хурмы содержат слишком много танинов – дубильных веществ, из-за которых появляется вяжущее ощущение во рту.

«При нарушении перистальтики пищевода, хурма может вызывать чувство кома или ощущение, что пищу невозможно проглотить. Таким пациентам лучше ограничивать употребление хурмы», – сказала врач.

Для того чтобы снизить вяжущее ощущение, фрукт можно заморозить или облить кипятком, отметила Сычева.