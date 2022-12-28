Нутрициолог рассказала, какие продукты помогают выспаться

Пищевые привычки напрямую влияют на сон, поэтому для того, чтобы хорошо спать и высыпаться, необходимо следовать некоторым правилам, рассказала в интервью «АиФ» врач нутрициолог-диетолог Ирина Мансурова.

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По ее словам, последний за день прием пищи должен случиться не позднее, чем за 3-4 часа до сна, чтобы все микроэлементы успели усвоиться. Блюда при этом должны быть легкие, не мясные – иначе может возникнуть изжога и другие проблемы с пищеварением.

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Как подчеркнула диетолог, для качественного ночного отдыха полезны продукты, включающие в себя мелатонин – гормон сна, а также богатые антиоксидантами, триптофаном, магнием и белками.

Так, магний снижает уровень кортизола (гормона стресса), плохо влияющего на сон. Содержится магний в миндале и бананах. Способствуют более крепкому сну и грецкие орехи. В их составе есть пищевой мелатонин, а также альфа-липоевая кислота и Омега-3 кислоты, стимулирующие выработку «гормона счастья» – серотонина, который активно участвует в коррекции сна.

По словам нутрициолога, в выработке «гормона счастья» также участвуют вещества, содержащиеся в киви. Этот низкокалорийный фрукт хорошо влияет на сон. Кроме того, вечером можно позволить себе немного морской рыбы – в ней сочетаются витамин D и Омега-3.

Отрегулировать сон поможет и ромашковый чай, продолжила специалист. Он снижает беспокойство и тревожность, а также полезен для сердечно-сосудистой системы.

Помощником в налаживании сна считается и белый рис, подчеркнула эксперт. В 100 граммах продукта содержится 4% суточной дозы фолиевой кислоты, 11% тиамина, 24% марганца. Гормон сна мелатонин содержится и в овсянке.

Молочный белок казеин, способствующий восстановлению мышц, присутствует в твороге и отлично выполняет свою функцию во время сна. Поэтому диетолог также рекомендует съесть вечером немного творога.

Молоко помогает повысить качество сна у людей в возрасте. Чтобы эффективность напитка была выше, врач рекомендует дополнять его адекватными физическими нагрузками. Однако молоко следует пить не позже чем за три часа до сна, чтобы избежать утренних отеков.

Для наибольшей пользы организму все эти продукты следует употреблять в умеренных количествах, резюмировала нутрициолог.