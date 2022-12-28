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2 часа назад

Шеф-повар объяснил любовь россиян к оливье

РИА "ФедералПресс"

Салат оливье стал традиционным блюдом очень давно. Популярный шеф-повар и блогер Константин Оганезов объяснил, почему так сложилось.

Шеф-повар объяснил любовь россиян к оливье
Фото: 

«Морковка, картошка и яйца есть на кухне у любой хозяйки», – отметил Оганезов.

Он добавил, что зеленый горошек – это и вовсе почти вечный продукт, который может храниться несколько лет. Соленые огурцы тоже есть практически у каждой хозяйки.

Именно в этом и состоит прелесть советских рецептов, пишет «Мослента». Оливье уникален тем, что готовится из продуктов, которые всегда есть дома.

Ранее «ФедералПресс» писал о самых вредных новогодних блюдах. Список перечислила диетолог Антонина Саволюк.

Еда,
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