Шеф-повар объяснил любовь россиян к оливье

Салат оливье стал традиционным блюдом очень давно. Популярный шеф-повар и блогер Константин Оганезов объяснил, почему так сложилось.

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«Морковка, картошка и яйца есть на кухне у любой хозяйки», – отметил Оганезов.

Он добавил, что зеленый горошек – это и вовсе почти вечный продукт, который может храниться несколько лет. Соленые огурцы тоже есть практически у каждой хозяйки.

Именно в этом и состоит прелесть советских рецептов, пишет «Мослента». Оливье уникален тем, что готовится из продуктов, которые всегда есть дома.