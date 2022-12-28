Шеф-повар объяснил любовь россиян к оливье

Салат оливье стал традиционным блюдом очень давно. Популярный шеф-повар и блогер Константин Оганезов объяснил, почему так сложилось.
«Морковка, картошка и яйца есть на кухне у любой хозяйки», – отметил Оганезов.
Он добавил, что зеленый горошек – это и вовсе почти вечный продукт, который может храниться несколько лет. Соленые огурцы тоже есть практически у каждой хозяйки.
Именно в этом и состоит прелесть советских рецептов, пишет «Мослента». Оливье уникален тем, что готовится из продуктов, которые всегда есть дома.
Ранее «ФедералПресс» писал о самых вредных новогодних блюдах. Список перечислила диетолог Антонина Саволюк.