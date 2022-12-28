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1 час назад

Раскрыт секрет настоящего оливье

Мослента

Секрет настоящего оливье раскрыл в беседе с «Мослентой» популярный шеф-повар и блогер Константин Оганезов.

Раскрыт секрет настоящего оливье
Фото: МослентаМослента

«В чем уникальность оливье? В том, что он готовится из подручных ингредиентов, базовых продуктов, за которыми не нужно экстренно бежать в магазин. Прелесть всех советских салатов в том, что все необходимое уже лежит у тебя в холодильнике, под раковиной или в подвале», — сказал специалист.

По мнению шеф-повара, правильного рецепта оливье не существует, и у каждого человека есть свой фирменный рецепт. Например, сам Оганезов предпочитает не отваривать овощи для салата, а запекать. Также он считает, что настоящий оливье всегда заправляется жирным майонезом, но предпочитает домашнюю заправку, в которой ложка стоит.

Ранее Семенович рассказала о своем способе апгрейда рецепта оливье. Для того, чтобы салат стал более легким, она посоветовала немного изменить его состав.

Еда,
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