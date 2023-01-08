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2 часа назад

Сочная куриная грудка со сливками: видео

Мира Маркина

Готовы поспорить: хоть раз в жизни вы спрашивали себя, как приготовить куриную грудку так, чтобы она не была сухой, и искали подходящий рецепт. Вероятно, вы даже что-то находили и радовали близких сочным блюдом. Но одного рецепта ведь недостаточно, правда? "Рамблер" тоже нашел способ вкусно приготовить куриную грудку.

Диетическое куриное мясо прекрасно сочетается с зеленью и свежими овощами. А еще это сочетание позволяет сделать куриную грудку не сухой, а сочной и тающей во рту. Вот что для этого нужно:

  • куриная грудка,
  • растительное масло,
  • шпинат,
  • сливки,
  • лимон,
  • соль,
  • перец.

Рецепт курицы карри с рисом: видео

Полный рецепт сочной куриной грудки смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как в духовке приготовить суфле из курицы и овощей.

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