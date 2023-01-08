Готовы поспорить: хоть раз в жизни вы спрашивали себя, как приготовить куриную грудку так, чтобы она не была сухой, и искали подходящий рецепт. Вероятно, вы даже что-то находили и радовали близких сочным блюдом. Но одного рецепта ведь недостаточно, правда? "Рамблер" тоже нашел способ вкусно приготовить куриную грудку.