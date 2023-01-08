Готовы поспорить: хоть раз в жизни вы спрашивали себя, как приготовить куриную грудку так, чтобы она не была сухой, и искали подходящий рецепт. Вероятно, вы даже что-то находили и радовали близких сочным блюдом. Но одного рецепта ведь недостаточно, правда? "Рамблер" тоже нашел способ вкусно приготовить куриную грудку.
Диетическое куриное мясо прекрасно сочетается с зеленью и свежими овощами. А еще это сочетание позволяет сделать куриную грудку не сухой, а сочной и тающей во рту. Вот что для этого нужно:
Полный рецепт сочной куриной грудки смотрите в видео.
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