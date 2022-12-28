Диетолог назвала способы сделать селедку под шубой полезнее

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как популярный салат селедка под шубой можно сделать полезнее. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.

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Так, Соломатина рекомендует заменить покупной майонез на домашний. За основу эксперт советует взять перепелиные яйца и разбавить их несладким натуральным йогуртом или нежирной сметаной. Еще один вариант — заменить сметаной практически весь майонез, выдавив туда лимонный сок.

Для тех, кто следит за фигурой, Соломатина советует добавлять в салат меньше картофеля, а отварной свеклы и моркови — побольше.

Кроме этого, по словам эксперта, отваренные для салата овощи нужно перед нарезкой подольше подержать в холодильнике. Дело в том, что при таком подходе крахмал превратится в резистентный.