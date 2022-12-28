3 новогодних салата, которые испортят фигуру за пару дней

В новогоднем меню всегда есть такие вкусные, но далеко не полезные блюда. Как правило, речь идет о салатах. Майонез, «тяжелые» ингредиенты и все это в большом количестве — фигура может сказать «прощай» уже через пару дней беспрерывного празднования. Мы посоветовались с диетологом и собрали самые вредные салаты, которые вы точно будете делать уже через пару дней. Главное, не увлекаться.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

«Цезарь»

Видео дня

Кажется, что может быть таким опасным в нашем любимом «Цезаре»? На самом деле этот салат, пусть и с большим количеством овощей, не так безобиден, как может показаться. Все дело в обжаренной курице, что само по себе не так уж и полезно для нашей фигуры. Учитывая количество салата, которое вы съедите за праздники, с тонкой талией придется попрощаться очень быстро. Кроме того, соус для «Цезаря» не добавляет ему пользы. Если вы планируете приготовить тазик «Цезаря», замените обжаренную курицу на отварную, что касается соуса, его легко приготовить самостоятельно, избегая большого количества соли, сахара и других вредных приправ.

Селедка под шубой

Еще один вкуснейший салат, без которого трудно представить новогодний стол. Одна из самых больших проблем — обилие майонеза. Как правило, салаты с заправкой из майонеза можно хранить максимум пару суток в холодильнике, но ведь вы планируете приготовить сразу на неделю? Идеально, если вы сделаете несколько порций на стол в саму новогоднюю ночь, а уже в остальные дни будете делать легкие овощные салаты с масляной заправкой. Диетологи также предупреждают, что большое количество картофеля и свеклы может привести к повышению сахара в крови, будьте аккуратны.

«Оливье»