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1 час назад

И детям, и взрослым: готовим к праздникам печенье «Персик»

Eva.ru

Чтобы порадовать детей и взрослых, приготовьте на праздниках вкусное печенье «Персик», а еще лучше устройте кулинарный вечер всей семьей! Предлагаем рецепт, от которого невозможно отказаться.

И детям, и взрослым: готовим к праздникам печенье «Персик»
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для теста:
  • 75 г сливочного масла 82,5%
  • 140 г сахарной пудры
  • 320 г муки
  • 1/3 ч.л. соли
  • 2 яйца С1
Для начинки:
  • 80 г персикового джема
Для декора:
  • сахар
  • вода
  • оранжевый и красный пищевой краситель/сок из-под свеклы и моркови
Процесс приготовления:
  1. Масло комнатной температуры взбиваем с пудрой до пышной белой массы.
  2. По одному добавляем яйца, каждый раз взбивая до однородности.
  3. Добавляем муку в 2 захода. Можно смешать насадкой для теста.
  4. Духовку разогреваем до 175°С.
  5. Тесто делим на 25 частей по ~24-26 г. Скатываем шарики, выкладываем их на противень, слегка сплющиваем и выпекаем 15 минут.
  6. Пока печенье еще горячее, вырезаем сердцевину со стороны дна и кладем в отдельную емкость.
  7. Смешиваем крошки с джемом, начиняем массой все половинки и скрепляем между собой.
  8. Можно приготовить сахарный сироп с красителями, а можно просто покрасить ими воду в 2-х разных емкостях и затем — печенье. Можно также натереть свеклу и морковь на крупной терке, отдельно отжать через марлю в 2 емкости и окрасить печенье таким соком. Одна половина — красная. Другая — оранжевая.
  9. В конце обвалять в сахаре и дать им час на стабилизацию.
Еда,
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