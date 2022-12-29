И детям, и взрослым: готовим к праздникам печенье «Персик»

Чтобы порадовать детей и взрослых, приготовьте на праздниках вкусное печенье «Персик», а еще лучше устройте кулинарный вечер всей семьей! Предлагаем рецепт, от которого невозможно отказаться.
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
Для теста:
75 г сливочного масла 82,5%
140 г сахарной пудры
320 г муки
1/3 ч.л. соли
2 яйца С1
Для начинки:
80 г персикового джема
Для декора:
сахар
вода
оранжевый и красный пищевой краситель/сок из-под свеклы и моркови
Процесс приготовления:
Масло комнатной температуры взбиваем с пудрой до пышной белой массы.
По одному добавляем яйца, каждый раз взбивая до однородности.
Добавляем муку в 2 захода. Можно смешать насадкой для теста.
Духовку разогреваем до 175°С.
Тесто делим на 25 частей по ~24-26 г. Скатываем шарики, выкладываем их на противень, слегка сплющиваем и выпекаем 15 минут.
Пока печенье еще горячее, вырезаем сердцевину со стороны дна и кладем в отдельную емкость.
Смешиваем крошки с джемом, начиняем массой все половинки и скрепляем между собой.
Можно приготовить сахарный сироп с красителями, а можно просто покрасить ими воду в 2-х разных емкостях и затем — печенье. Можно также натереть свеклу и морковь на крупной терке, отдельно отжать через марлю в 2 емкости и окрасить печенье таким соком. Одна половина — красная. Другая — оранжевая.
В конце обвалять в сахаре и дать им час на стабилизацию.