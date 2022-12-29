В Роспотребнадзоре дали советы по выбору зеленого горошка

Зеленый горошек – свежий или консервированный – добавляют в некоторые традиционные новогодние блюда. На что обратить внимание при выборе этого продукта, рассказали в Роспотребнадзоре.

Самым вкусным считается горошек “молочной спелости”. Такой продукт замораживается или подвергается консервации в первые месяцы лета. Внимательно изучите информацию о дате изготовления, рекомендуют эксперты. Горошек, изготовленный позже июня-июля может обладать иными вкусовыми качествами. Иногда недобросовестные производители вовсе используют сухой горох для консервации. Такой продукт нередко имеет горький привкус.

Также следует обратить внимание на упаковку. Если горошек в жестяных банках, на них не должно быть вмятин и ржавчины. Продукт в стекле следует осмотреть не менее внимательно. Крышка на банке вздулась – лучше оставить такой горошек на полке.