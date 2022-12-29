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1 час назад

В Роскачестве предупредили россиян об опасности мандаринов с пестицидами

Мира Маркина

Специалисты Роскачества провели лабораторное исследование с целью выявить на прилавках российских магазинов опасные мандарины, сообщает РИА Новости.

Мандарины пяти торговых марок проверили на содержание следов пестицидов и нитратов. В мякоти всех плодов были обнаружены перечисленные химические вещества в небольшом количестве. В частности, в цитрусовых марок “Клеменулес”, приобретенных в сети Metro, “Ашан” и “Перекресток”, “Семейная покупка” (“Лента”) и Global Village (“Пятерочка”).

“Содержание нитратов в исследованных мандаринах не превышает допустимой концентрации. Меньше всего их в мандаринах “Клеменулес” (36 мкг/кг), больше всего — в Global Village (48 мкг/кг)”, – отметили в Роскачестве.

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Специалисты подчеркнули, что при этом все мандарины не представляют опасности, но только при одном условии. В Роскачестве рекомендовали тщательно мыть цитрусовые перед употреблением. Добавление цедры в чай и производство настоек на кожуре мандаринов может быть опасно, так как концентрация пестицидов в ней выше.

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Еда,Видео,Ашан,
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