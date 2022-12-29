Как сохранить салаты свежими после Нового года

В России идет активная подготовка к Новому году. Одно из главных блюд на новогоднем столе – это салаты. Диетолог Андрей Бобровский рассказал «ФедералПресс» о том, как дольше сохранить салаты свежими после праздника.

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«Надеяться на тонкую сохранность в холодильнике не стоит. Бактерии быстро размножаются. Даже из холодильника можно получить испорченный продукт, например кисломолочку», – отметил Бобровский.

Диетолог подчеркнул, что реакция на испорченный продукт у каждого индивидуальна, кто-то может отравиться, а кто-то нет. По словам Бобровского, скоропортящиеся продукты стоит хранить не больше суток.

«Юговосточные, корейские салаты хранятся дольше в виду своих национальных особенностей», – отметил диетолог.