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1 час назад

Как сохранить салаты свежими после Нового года

РИА "ФедералПресс"

В России идет активная подготовка к Новому году. Одно из главных блюд на новогоднем столе – это салаты. Диетолог Андрей Бобровский рассказал «ФедералПресс» о том, как дольше сохранить салаты свежими после праздника.

Как сохранить салаты свежими после Нового года
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Надеяться на тонкую сохранность в холодильнике не стоит. Бактерии быстро размножаются. Даже из холодильника можно получить испорченный продукт, например кисломолочку», – отметил Бобровский.

Диетолог подчеркнул, что реакция на испорченный продукт у каждого индивидуальна, кто-то может отравиться, а кто-то нет. По словам Бобровского, скоропортящиеся продукты стоит хранить не больше суток.

«Юговосточные, корейские салаты хранятся дольше в виду своих национальных особенностей», – отметил диетолог.

Он рассказал, что можно заморозить некоторые ингредиенты салата. Но нельзя замораживать салаты заправленные соусами и отдельно соусы к салатам.

Еда,Андрей Бобровский,
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