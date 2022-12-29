Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Гастроэнтеролог рассказал, какие продукты добавить в новогоднее меню, чтобы «задобрить» желудок

Клопс.Ruиещё 1

Чтобы «задобрить» желудок и избежать неприятных последствий, на новогодний стол стоит поставить мандарины, а также богатые клетчаткой продукты. Об этом сообщил гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов. Эксперта цитирует «Москва 24» в четверг, 29 декабря.

Гастроэнтеролог рассказал, какие продукты добавить в новогоднее меню, чтобы «задобрить» желудок
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«Как правило, на новогоднем столе не хватает овощей, фруктов, зелени — всего того, что содержит клетчатку. Из-за этого у многих случаются неприятности со стулом — так называемый постновогодний запор или дискомфорт из-за перегрузки кишечника», — отметил врач.

Не стоит также забывать про ананас — он хорошо влияет на пищеварительный процесс. Во время приготовления салатов лучше резать ингредиенты на более мелкие кусочки — это заметно снизит нагрузку на желудок. Консистенция пюре подойдёт для тех, кто заранее знает, что переест. Шампанское и минеральная вода тоже могут облегчить состояние человека после застолья, добавил врач.

Диетолог ранее рассказал, как в Новый год обмануть организм и избежать обжорства.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители