Опасные мандарины нашло в магазинах Роскачество

Сотрудники Роскачества сделали контрольную закупку самых новогодних фруктов в магазинах. Их проверили в лабораториях и выяснили, что во всей пятерке выбранных торговых марок обнаружены пестициды, сообщает ИА DEITA.RU.
Специалисты проверили мандарины на наиболее часто встречающиеся пестициды, разрешенные законом. Их следы обнаружили абсолютно во всех фруктах. Нитраты в них тоже есть, но их содержание не выше разрешенного количества.
Тем не менее, эксперты заявили о полной безопасности фруктов. Их нужно просто хорошенько мыть после покупки и не использовать кожицу мандаринов в приготовлении пищи. Известно, что именно в кожуре в большей степени скапливаются все вредные вещества, в том числе и пестициды.
Мандарины входят в список самых популярных продуктов для новогоднего стола у россиян. Такой вывод сделали в сети магазинов «Пятерочка», проанализировав заказы покупателей. Так, ближе к заветной дате люди чаще всего покупают сладкую газировку, майонез и мандарины. Чтобы выбрать вкусный плод, рекомендуют брать небольшие, но тяжелые мандаринки с тонкой кожицей. Это не стопроцентная гарантия сладости и сочности, но тем не менее повышает вероятность покупки хорошего фрукта.