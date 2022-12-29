Опасные мандарины нашло в магазинах Роскачество

Сотрудники Роскачества сделали контрольную закупку самых новогодних фруктов в магазинах. Их проверили в лабораториях и выяснили, что во всей пятерке выбранных торговых марок обнаружены пестициды, сообщает ИА DEITA.RU.

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Специалисты проверили мандарины на наиболее часто встречающиеся пестициды, разрешенные законом. Их следы обнаружили абсолютно во всех фруктах. Нитраты в них тоже есть, но их содержание не выше разрешенного количества.

Тем не менее, эксперты заявили о полной безопасности фруктов. Их нужно просто хорошенько мыть после покупки и не использовать кожицу мандаринов в приготовлении пищи. Известно, что именно в кожуре в большей степени скапливаются все вредные вещества, в том числе и пестициды.