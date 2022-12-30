Как правильно хранить икру: срок и температура хранения

Красная икра – очень прихотливый деликатес. Чтобы она быстро не испортилась, нужно учитывать множество факторов. О том, сколько можно хранить продукт в домашних условиях, чтобы он не потерял свои полезные свойства и вкусовые качества, расскажет “Рамблер”.

Условия хранения красной икры

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Важным хранения икры являются низкие температуры от -4 до -6C, поэтому продукт нужно держать в холодильнике. Причем не в дверце, как многие это делают, а в его самой холодной части.

Также можно прибегнуть к помощи морозильной камеры, если есть цель продлить срок хранения продукта. В таком случае продукт может оставаться свежим до девяти месяцев. Но сделать это можно лишь единожды — нельзя замораживать и размораживать деликатес по несколько раз. И нужно правильно его дефростировать: для этого следует переложить емкость в холодильник до тех пор, пока продукт не разморозится и снова не станет привычной консистенции. При этом стоит помнить о том, что при заморозке икра теряет свои вкусовые свойства, целостность и полезность.

Чтобы сохранить нежный сливочный вкус деликатеса нужно придерживаться простых правил. Прежде всего, есть красную икру нужно аккуратно и медленно, чтобы не раздавить икринки. При этом нужно использовать только чистую и сухую ложку. Если нарушена герметичность упаковки, и продукт помещен обратно холодильник, его следует хранить отдельно от других продуктов, так как сильно пахнущие блюда могут испортить его запах.

Срок годности

В отношении срока годности красной икры нет одного конкретного ответа. Длительность варьируется в зависимости от упаковки продукта. Он может продаваться в пластиковом контейнере, жестяной или стеклянной банках.

в пластиковом контейнер — годен в течение одной-двух недель,

в жестяной банке — может храниться до одного года,

в стеклянной банке — в закрытой таре с герметичной крышкой годен до трех месяцев, в открытой — около четырех дней.

Также важно подчеркнуть, что срок годности значительно сокращается после вскрытия какой бы то ни было упаковки. При нарушении ее целостности внутрь попадает воздух, который окисляет красную икру, за счет чего создается благоприятная среда для размножения бактерий.

“Обычно консерванты, которые присутствуют в магазинной икре, продлевают срок годности, но на это уповать не стоит. Поэтому если мы вскрыли жестяную банку, остатки лучше переложить в стеклянную, которую можно дезинфицировать. Это сработает, если мы хотим хранить икру чуть дольше.



Еще один способ немного продлить срок хранения икры — смазать банку подогретым маслом, выложить в нее икру и сверху залить остатками масла. Можно вырезать пергаментный круг по диаметру банки, смочить его в спирте и выложить поверх икры. Также важно позаботиться том, чтобы тара была герметично закрыта крышкой. Деликатес может храниться в холодильнике благодаря такому способу до шести месяцев”

Елена Соломатина Врач-диетолог

Опасность употребления просроченной икры

Иногда случается так, что человек уже после покупки обнаруживает, что товар испорчен. Это может произойти по разным причинам: несоблюдения температурного режима во время транспортировки и в магазине, неправильные условия заготовки. Поэтому стоит тщательно выбирать продукт, желательно отдавая предпочтение только проверенным продавцам.

Если при хранении деликатеса в домашних условиях не были соблюдены все условия, то также велик риск уменьшения срока годности. Испорченный деликатес можно распознать невооруженным глазом. У красной икры появляются сильный неприятный запах, противный привкус горечи, а сами икринки могут потемнеть. Употреблять в пищу продукт с истекшим сроком годности категорически нельзя.