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2 часа назад

Россиянам рассказали, что такое структурированная икра и можно ли её есть

Секрет Фирмыиещё 3

Красная икра — верный спутник новогоднего стола. Правда, в зависимости от возможностей кошелька многие россияне всё чаще присматриваются к продуктам подешевле. Но и имитированную икру тоже покупать не горят желанием. Поэтому многие производители пошли на хитрость и стали делать икру «структурированную». Она вроде как и не искусственная, и в то же время не совсем натуральная. Но чем же она от них отличается?

Что такое структурированная икра и можно ли ее есть
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как оказалось, структурированная икра — это нечто среднее между настоящей и искусственной. Её делают из сырья, которое не попадает банку, — например, из повреждённых или слишком маленьких икринок. Их перемешивают, добавляют красители, ароматизаторы, желатин, консерванты и формируют заново.

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Казалось бы — продукт вроде бы натуральный, а поди разберись, из чего он на самом деле изготовлен!

«Кто даст гарантию, что структурированная икра сделана из откалиброванной икры, а не такая же обычная имитация? У нас отсутствует государственный надзор. А то, что написано на этикетке, — на заборе тоже много что написано. У нас огромное количество фальсификата», — предупредил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов.

Но, так как ненатуральная икра стоит намного дешевле (сейчас её средняя цена на полках — около 149–250 рублей за банку), стоит относиться к её выбору внимательнее. Главное — следить, чтобы в консервантах не было Е-239 — уротропина, который придаёт икре горечь и опасен для здоровья.

При выборе икры не забывайте смотреть на состав, маркировку и цену. Производитель может подмешать искусственную икру к натуральной, назвать товар «икорно-рыбным изделием» и получать дополнительный доход в период новогоднего спроса. Как уже писал «Секрет», настоящую икру от имитированной отличает «глазок» — небольшой пузырёк в самой икринке. На самом деле это зародыш, который плавает в белково-жировой эмульсии. Производители имитации тоже не сидят сложа руки и умеют делать такой глазок. Но, если присмотреться, эту точку можно распознать по неправильной и расплывшейся форме.

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