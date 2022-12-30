Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Диетолог рассказала о неожиданной пользе фундука

Москва24

Фундук помогает поддержать работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы, а также снижает уровень сахара и холестерина в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала о неожиданной пользе фундука
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"В фундуке присутствует селен. Это антиоксидант, который необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы", – рассказала эксперт.

Также в этом орехе присутствует кальций, который необходим для зубов, ногтей, волос и костей. В составе фундука есть и цинк, полезный для мужского здоровья, отмечает диетолог.

Фундук обладает антиоксидантными свойствами и помогает в профилактике рака, продолжает Соломатина. Кроме того, в нем содержится большое количество клетчатки, которая забирает на себя излишки жиров и плохого холестерина.

"Проводились исследования, которые выявили, что такие продукты, как орехи и фундук, в частности, снижают уровень плохого холестерина в крови", – подчеркнула специалист.

Поскольку фундук – достаточно калорийный продукт, эксперт рекомендует съедать в день не более 30–50 граммов этого ореха.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители