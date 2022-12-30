Диетолог рассказала о неожиданной пользе фундука

Фундук помогает поддержать работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы, а также снижает уровень сахара и холестерина в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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"В фундуке присутствует селен. Это антиоксидант, который необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы", – рассказала эксперт.

Также в этом орехе присутствует кальций, который необходим для зубов, ногтей, волос и костей. В составе фундука есть и цинк, полезный для мужского здоровья, отмечает диетолог.

Фундук обладает антиоксидантными свойствами и помогает в профилактике рака, продолжает Соломатина. Кроме того, в нем содержится большое количество клетчатки, которая забирает на себя излишки жиров и плохого холестерина.

"Проводились исследования, которые выявили, что такие продукты, как орехи и фундук, в частности, снижают уровень плохого холестерина в крови", – подчеркнула специалист.