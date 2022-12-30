Названы основные способы имитации икры

Так, часто под видом икры продают имитацию из желатина и водорослей с добавлением ароматизатора и красителя. Второй вариант — это рыбий жир, сформированный в виде икринок и покрашенный. Третий вариант контрафакта — это просто перекрашенная икра других рыб.