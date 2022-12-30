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1 час назад

Диетолог развеяла самые страшные мифы о майонезе

Секрет Фирмы

Все знают, что майонез — страшный-страшный и вредный-вредный продукт. На самом деле об этом соусе существует множество мифов. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова.

Диетолог развеяла самые страшные мифы о майонезе
Фото: МослентаМослента

По её словам, вред майонеза сильно преувеличен. Основной вред продукта в том, что в нём много калорий и большой процент жирности. Если мечтаете похудеть, то есть его в больших количествах не нужно. На втором месте по вредности — добавки. Кроме майонеза, их можно встретить и в других магазинных соусах.

Это загустители, стабилизаторы, пищевые добавки и красители. Вот они-то при употреблении в большом количестве оказывают негативное влияние на здоровье человека. Поэтому если есть натуральный майонез, да ещё и с небольшим сроком годности, он принесёт только пользу.

Если есть майонез с салатом и овощами, он будет способствовать усвоению жирорастворяемых витаминов. Это очень важно для сбалансированности рациона. Ещё в составе соуса есть витамины Е и F. Они оказывают влияние на многие процессы в организме и отвечают за хорошее состояние кожи, волос и ногтей.

Ранее «Секрет» рассказывал об оригинальных рецептах новогодних блюд.

Еда,Татьяна Филиппова,
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