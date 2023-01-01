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3 часа назад

Правильно закрытое игристое вино может храниться не менее суток

Газета.Ruиещё 1

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала РИА Новости, что игристое вино может храниться до суток, если его правильно закрыть и хранить в холоде.

Правильно закрытое игристое вино может храниться не менее суток
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Хорошее игристое, если его правильно закрыть, сохранит игру не меньше суток. Для этого его нужно укупорить специальной многоразовой пробкой для шампанского... Обычная пробка просто вылетит под давлением углекислоты», — пояснила Буняева.

Эксперт также опровергла миф о том, что чайная ложка, вставленная в горлышко бутылки, поможет сохранить игру вина. По ее словам, такая укупорка бутылки не герметична и «ничего не решает».

Еда,
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