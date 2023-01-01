Правильно закрытое игристое вино может храниться не менее суток

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала РИА Новости, что игристое вино может храниться до суток, если его правильно закрыть и хранить в холоде.
«Хорошее игристое, если его правильно закрыть, сохранит игру не меньше суток. Для этого его нужно укупорить специальной многоразовой пробкой для шампанского... Обычная пробка просто вылетит под давлением углекислоты», — пояснила Буняева.
Эксперт также опровергла миф о том, что чайная ложка, вставленная в горлышко бутылки, поможет сохранить игру вина. По ее словам, такая укупорка бутылки не герметична и «ничего не решает».