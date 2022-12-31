Медики рассказали о пользе селедки под шубой

Главный новогодний салат не только вкусный, но и еще и полезный, сообщает Мослента. Об этом рассказали ведущие программы «Жить здорово!» врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман.

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Медики отмечают идеальное сочетание селедки и свеклы: они не только подчеркивают вкусовые качества друг друга, но также и усиливают благоприятное действие на организм человека.

По словам Гандельмана, постоянное употребление свеклы помогает снизить артериальное давление. А селедка, отмечает кардиолог, является одним из лидеров по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.