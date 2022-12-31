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1 час назад

Медики рассказали о пользе селедки под шубой

РИА "ФедералПресс"

Главный новогодний салат не только вкусный, но и еще и полезный, сообщает Мослента. Об этом рассказали ведущие программы «Жить здорово!» врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман.

Медики рассказали о пользе селедки под шубой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Медики отмечают идеальное сочетание селедки и свеклы: они не только подчеркивают вкусовые качества друг друга, но также и усиливают благоприятное действие на организм человека.

По словам Гандельмана, постоянное употребление свеклы помогает снизить артериальное давление. А селедка, отмечает кардиолог, является одним из лидеров по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

«Свекла помогает нашему организму вырабатывать окись азота – одного из самых сильных природных сосудорасширителей. А сельдь снижает уровень плохого «холестерина», что позволяет уменьшить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», – подчеркнул Герман Гандельман.

Еда,Елена Малышева,
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