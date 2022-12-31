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2 часа назад

Диетолог предупредила о возможной зависимости от майонеза

Lenta.ruиещё 2

Промышленный майонез содержит консерванты. Об этом предупредила врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с ТАСС.

Диетолог предупредила о возможной зависимости от майонеза
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Королевой, жир в сочетании с солью и сахаром несет вред, а регулярное употребление майонеза и вовсе может формировать зависимость. Также переедание этого продукта вызывает задержку жидкости в организме, что может привести к обострению метаболических проблем и к набору веса. Помимо этого, может развиться аллергическая реакция, заявила специалист.

Диетолог рекомендовала при приготовлении новогодних блюд изготавливать майонез самостоятельно.

«За 10 минут вы сделаете двухлитровую банку майонеза, которой вам хватит на все праздники. Но это будет натуральный продукт», — резюмировала специалист.

Еда,Маргарита Королева,
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