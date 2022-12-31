Диетолог предупредила о возможной зависимости от майонеза

По словам Королевой, жир в сочетании с солью и сахаром несет вред, а регулярное употребление майонеза и вовсе может формировать зависимость. Также переедание этого продукта вызывает задержку жидкости в организме, что может привести к обострению метаболических проблем и к набору веса. Помимо этого, может развиться аллергическая реакция, заявила специалист.