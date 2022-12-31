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43 минуты назад

Россиянам рассказали об опасности искусственного мяса

Секрет Фирмы

Искусственное мясо не несёт никакой опасности, если приготовлено по всем правилам. Об этом рассказал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян. А вот если правила не соблюдать, мясо может быть вредным — в мышечных клетках (миоцитах) могут начать размножаться возбудители инфекции. Есть такое точно не захочешь.

Россиянам рассказали об опасности искусственного мяса
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Некоторые люди боятся всего неизвестного, так что искусственно культивированное мясо их тоже пугает, рассказал Тутельян. Но если продукт растят под строгим контролем, с ним всё должно быть в порядке.

При выращивании мяса важно следить за состоянием среды, в которой оно, собственно, создаётся. Потому что при отсутствии контроля в ней может начать расти не только мясо, но и возбудители инфекций.

А ещё важно исключить применение гормонов и стимуляторов клеточного роста в производстве.

Еда,
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