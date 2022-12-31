Россиянам рассказали об опасности искусственного мяса

Искусственное мясо не несёт никакой опасности, если приготовлено по всем правилам. Об этом рассказал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян. А вот если правила не соблюдать, мясо может быть вредным — в мышечных клетках (миоцитах) могут начать размножаться возбудители инфекции. Есть такое точно не захочешь.
Некоторые люди боятся всего неизвестного, так что искусственно культивированное мясо их тоже пугает, рассказал Тутельян. Но если продукт растят под строгим контролем, с ним всё должно быть в порядке.
При выращивании мяса важно следить за состоянием среды, в которой оно, собственно, создаётся. Потому что при отсутствии контроля в ней может начать расти не только мясо, но и возбудители инфекций.
А ещё важно исключить применение гормонов и стимуляторов клеточного роста в производстве.