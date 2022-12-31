Россиянам рассказали об опасности искусственного мяса

Искусственное мясо не несёт никакой опасности, если приготовлено по всем правилам. Об этом рассказал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян. А вот если правила не соблюдать, мясо может быть вредным — в мышечных клетках (миоцитах) могут начать размножаться возбудители инфекции. Есть такое точно не захочешь.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Некоторые люди боятся всего неизвестного, так что искусственно культивированное мясо их тоже пугает, рассказал Тутельян. Но если продукт растят под строгим контролем, с ним всё должно быть в порядке.

При выращивании мяса важно следить за состоянием среды, в которой оно, собственно, создаётся. Потому что при отсутствии контроля в ней может начать расти не только мясо, но и возбудители инфекций.