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7 минут назад

Кондитер рассказала, как быстро приготовить штоллен. Нужна бутылка рома

Секрет Фирмы

Новогодний стол нельзя представить себе без десерта. Каждая хозяйка всегда хочет чем-то удивить своих гостей. Хороший вариант — приготовить штоллен. Это традиционная католическая выпечка на Рождество, но и новогодний стол она тоже украсит. О том, как без особых усилий приготовить вкуснейшую выпечку, рассказала питерский кондитер Наталия Каримова.

Кондитер рассказала, как быстро приготовить штоллен
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Несмотря на то что штоллен — католическая выпечка, в России она становится всё более популярной. Её покупают и на Новый год, и на Рождество, объяснила кондитер. По её словам, людям приятно следовать традициям.

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Плюс эта выпечка ещё и очень вкусная. Она символизирует изобилие и начало новой жизни. В тесто добавляют орехи, цукаты, сухофрукты, а сверху обильно посыпают сахарной пудрой — она символизирует пелёнки, в которых был завернут младенец Иисус.

В идеале штоллен пекут за две-три недели до праздника и всё это время ещё питают ромом, чтобы выпечка стала ещё более ароматной. Правда, кондитер заметил, что непрофессионал разницы не почувствует — кекс всё равно будет прекрасен.

Специалист поделилась рецептом, с которым справится даже новичок.

Для начинки вам понадобится:

  • 50 г изюма;
  • 50 г сушёной вишни;
  • 70 мл рома;
  • 150 г кураги и чернослива;
  • 50 г цукатов из тропических фруктов;
  • 50 г фисташек.

Для теста:

  • 110 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 70 г сахарной пудры;
  • 2 яйца;
  • 160 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя для теста.

Кстати, все составляющие лучше заранее достать из холодильника, а сухофрукты нарезать одинаковым кубиком и замочить в роме за сутки до начала процесса.

Итак, начинаем. Масло взбиваем с сахарной пудрой, потом добавляем яйца, муку, разрыхлитель и вымешиваем тесто. Туда добавляем гору сухофруктов, цукатов и орехов.

Ещё перемешиваем и выкладываем в форму с пергаментом. Отправляем выпечку в духовку, разогретую до 160 градусов, на 15 минут, а потом увеличиваем градус до 180 и печём ещё 40 минут.

Пошёл аромат и появилась румяная корочка? Пора вытаскивать. На всякий случай готовность проверяем зубочисткой. Если готово, то, не снимая пергамент, накалываем кекс зубочисткой и щедро поливаем ромом. Далее смазываем поверхность штоллена сливочным маслом и посыпаем толстым слоем пудры. Теперь снова заворачиваем в пергамент, перевязываем бечёвкой и отправляем настаиваться в тёмное место.

Если вы планируете всё-таки выдержать штоллен, то посыпать сахарной пудрой можно только после последней пропитки ромом или же вводить ром шприцем под пудру.

Еда,Иисус Христос,
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