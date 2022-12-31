Кондитер рассказала, как быстро приготовить штоллен

Новогодний стол нельзя представить себе без десерта. Каждая хозяйка всегда хочет чем-то удивить своих гостей. Хороший вариант — приготовить штоллен. Это традиционная католическая выпечка на Рождество, но и новогодний стол она тоже украсит. О том, как без особых усилий приготовить вкуснейшую выпечку, рассказала питерский кондитер Наталия Каримова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Несмотря на то что штоллен — католическая выпечка, в России она становится всё более популярной. Её покупают и на Новый год, и на Рождество, объяснила кондитер. По её словам, людям приятно следовать традициям.

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Плюс эта выпечка ещё и очень вкусная. Она символизирует изобилие и начало новой жизни. В тесто добавляют орехи, цукаты, сухофрукты, а сверху обильно посыпают сахарной пудрой — она символизирует пелёнки, в которых был завернут младенец Иисус.

В идеале штоллен пекут за две-три недели до праздника и всё это время ещё питают ромом, чтобы выпечка стала ещё более ароматной. Правда, кондитер заметил, что непрофессионал разницы не почувствует — кекс всё равно будет прекрасен.

Специалист поделилась рецептом, с которым справится даже новичок.

Для начинки вам понадобится:

50 г изюма;

50 г сушёной вишни;

70 мл рома;

150 г кураги и чернослива;

50 г цукатов из тропических фруктов;

50 г фисташек.

Для теста:

110 г сливочного масла комнатной температуры;

70 г сахарной пудры;

2 яйца;

160 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя для теста.

Кстати, все составляющие лучше заранее достать из холодильника, а сухофрукты нарезать одинаковым кубиком и замочить в роме за сутки до начала процесса.

Итак, начинаем. Масло взбиваем с сахарной пудрой, потом добавляем яйца, муку, разрыхлитель и вымешиваем тесто. Туда добавляем гору сухофруктов, цукатов и орехов.

Ещё перемешиваем и выкладываем в форму с пергаментом. Отправляем выпечку в духовку, разогретую до 160 градусов, на 15 минут, а потом увеличиваем градус до 180 и печём ещё 40 минут.

Пошёл аромат и появилась румяная корочка? Пора вытаскивать. На всякий случай готовность проверяем зубочисткой. Если готово, то, не снимая пергамент, накалываем кекс зубочисткой и щедро поливаем ромом. Далее смазываем поверхность штоллена сливочным маслом и посыпаем толстым слоем пудры. Теперь снова заворачиваем в пергамент, перевязываем бечёвкой и отправляем настаиваться в тёмное место.