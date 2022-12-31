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1 час назад

Как не переедать в конце года из-за стресса

Вести Подмосковья

Декабрь — месяц дедлайнов не только на работе, но и в жизни. Надо успеть купить подарки, завершить начатые дела и так далее. Из-за накопившегося стресса многие начинают переедать, что негативно сказывается на здоровье и фигуре. Эксперты компании FITKIT рассказали изданию Daily Moscow, как избежать таких последствий стресса.

Как не переедать в конце года из-за стресса
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Эксперты считают, что с детства детей учат за достижения получать вкусную или вредную пищу. Кажется, что многие проблемы можно решить едой. Также во время длительного стресса выделяется гормон кортизол. Его накапливается слишком много, в результате чего он действует на другие гормоны. Среди них гормон голода грелин.

Если утолять голод жирной и высокоуглеводной пищей, то произойдет выброс дофамина — гормона, отвечающего за чувство вознаграждения. Организм это запоминает и использует как причину удовлетворения. Все это приводит к набору веса и ухудшению здоровья. Справиться с проблемой переедания помогут несколько способов.

Во-первых, надо следить за собой. Контролировать приемы пищи, не пропускать, следить за калорийностью продуктов. Тогда получится держать вес под контролем.

Во-вторых, при стрессе надо искать методы успокоения. Чем выше стресс, тем сильнее от него хочется избавиться, например, конфетами, бургерами и другими продуктами. Вместо такой еды эксперты рекомендуют перейти на пищу без сахара, заменить классические десерты на пп-десерты.

В-третьих, справиться с перееданием помогут дыхательные практики, медитации и физические упражнения. Они не только отвлекают от негативных мыслей, но и положительно сказываются на здоровье. Во время занятий мозг переключает свое внимание на процесс, вследствие чего снижается стресс и гнев.

Еда,
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