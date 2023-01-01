Почему нельзя выбрасывать косточки от оливок

Специалисты отмечают, что после еды выбрасывать косточки от оливок или маслин вовсе не обязательно. Они могут ещё помочь вашему здоровью.
Научные исследования показывают, что оливковые косточки отличаются множеством полезных свойств. Главное из них - это укрепление кишечника, слизистой желудка. А ещё они помогают уменьшить изжогу.
Если за завтраком вы станете проглатывать по одной-две косточки, то это укрепит пищеварительную систему и поможет в переваривании большинства продуктов, содержащих клетчатку.
И глотать оливковые косточки вполне безопасно. Всё дело в том, что они легко растворяются в желудке.
Ещё одно преимущества таких косточек - это защита организма от рака.
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