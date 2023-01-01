Почему нельзя выбрасывать косточки от оливок

Специалисты отмечают, что после еды выбрасывать косточки от оливок или маслин вовсе не обязательно. Они могут ещё помочь вашему здоровью.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Научные исследования показывают, что оливковые косточки отличаются множеством полезных свойств. Главное из них - это укрепление кишечника, слизистой желудка. А ещё они помогают уменьшить изжогу.

Если за завтраком вы станете проглатывать по одной-две косточки, то это укрепит пищеварительную систему и поможет в переваривании большинства продуктов, содержащих клетчатку.

И глотать оливковые косточки вполне безопасно. Всё дело в том, что они легко растворяются в желудке.

Ещё одно преимущества таких косточек - это защита организма от рака.