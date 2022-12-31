Назван продукт, который дарит долголетие

Чем старше мы становимся, тем беззащитнее перед болезнями становится наш организм. А именно предотвращение заболеваний и является главным компонентом долголетия. К счастью, есть продукт, регулярное употребление которого поможет нам защитить своё здоровье и продлить свою жизнь на несколько лет. Это грибы. Правда не все, а только три вида. Преимущества грибов выявили ученые, опубликовавшие исследование в журнале Nutrition Journal.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В нём приняли участие почти 15 000 человек, за которыми наблюдали в течение почти 20 лет. По итогам работы выяснилось, что у тех, в чьём рационе были грибы, риск смертности был на 16% ниже. Более того, результаты показали, что замена всего одной ежедневной порции мяса грибами может снизить риск смертности от всех причин на 35%.

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«Грибы насыщены витаминами, которые могут помочь укрепить иммунитет и повысить энергию. Это относится не ко всем грибам, а к так называемым "функциональным"», — рассказал основатель функциональной добавки с грибами Brain Space Foods Мэтт Келли.

По его словам, один из основных питательных преимуществ употребления грибов — это аминокислота L-эрготионеин, которая содержится в нескольких разновидностях грибов. Вещество играет решающую роль для «здорового» старения.

К «функциональным» грибам исследователи отнесли кордицепс, чагу и львиную гриву.

«Например, чагу также называют "гриб иммунитета", потому что многочисленные исследования доказали его ценную роль в активации иммунной системы, борьбе с вредными бактериями и подавлении роста вирусов», — отметил Келли. Кроме того, этот гриб богат антиоксидантами и помогает подавить воспаление благодаря своей мощной антиоксидантной активности.

«Другой популярный "функциональный" гриб — это львиная грива, также известная как "мозговой гриб" из-за его стимулирующего роста нервов и способности улучшать память, концентрацию и ясность», — рассказал эксперт.

По данным сразу нескольких исследований, оценка по шкале когнитивных функций пациента увеличивалась после употребления львиной гривы. А некоторые учёные вообще считают, что этот гриб может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера.

Может улучшить работу мозга и кордицепс — всё благодаря своей антиоксидантной активности.

«Гриб кордицепс, или "энергетический гриб", известен своей способностью повышать кровоток, выносливость и энергию за счет повышения уровня аденозинтрифосфата в организме. Это может улучшить процесс использования кислорода вашем телом, особенно во время упражнений, помогая доставлять энергию в мышцы и повышать физическую выносливость», — отметил Келли.

По словам эксперта, многих отталкивает вкус и запах «функциональных» грибов, однако их можно употреблять и с другими продуктами или в виде витаминов.