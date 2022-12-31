Экспресс-меню. Шеф-повар рассказал, как накрыть новогодний стол за полчаса

Не успеваете приготовить еду, чтобы накрыть нормальный новогодний стол? На самом деле основные праздничные блюда можно сделать всего за 30–40 минут, рассказал шеф-повар Андрей Котов. Главное, чтобы все необходимые ингредиенты были у вас в холодильники. А дальше — дело техники, как говорится. По словам повара, за полчаса вполне реально сбацать оливье, салат с куриной грудкой и салат «Цезарь».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Котов уверен, что 30–40 минут хозяйке хватит, чтобы приготовить замаринованное мясо, просто положив его в духовку. А рыбу выйдет ещё быстрее, отметил он. Надеемся, для этого не обязательно быть шеф-поваром.

Среди других экспресс-блюд эксперт назвал винегрет. Тут всё просто: нарезаем овощи кубиками и заправляем маслом. За 7 мин можно сварить макароны, сказал шеф-повар. Их останется только заправить маслом и сыром.

Также быстренько можно сделать праздничную закуску — канапе. Это маленькие круглые бутерброды со слабосолёной сёмгой, сыром маскарпоне и оливковым маслом. Кто бывал на фуршетах, точно их видел. Обычно бутеры нанизывают на деревянные шпажки, чтобы можно было есть, не пачкая руки. По словам Котова, собрать канапе реально за 2 мин. А оставшуюся сёмгу можно положить в салат.