Диетолог рассказала, как выбрать полезный торт

Выбирая торт или другой десерт, следует в первую очередь обратить внимание на продукты в составе кондитерского изделия. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

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«В составе должны быть натуральные ингредиенты: если это фрукты, они должны быть натуральными, а не ароматизаторы, идентичные натуральным», — цитирует ее RT.

Кроме этого, чтобы купленный в магазине десерт не нанес ущерб организму, важно проверить не содержатся ли в нем заменители сахара. Они, по словам, специалиста крайне вредны для здоровья.

«Если вы решили съесть торт, он должен быть качественным. Если там крем, то он не должен быть сделан из растительных жиров», - посоветовала врач.