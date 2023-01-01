5 удивительных и полезных свойств квашеной капусты

Квашеная капуста очень благотворно влияет на здоровье. Например, в ней много витамина С, который укрепляет иммунитет. И это далеко не единственное преимущество такой капусты.

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При покупке квашеной капусты важно понимать, что многие подобные продукты производители пастеризуют, чтобы увеличить срок годности. А это уничтожает полезные бактерии. Для получения максимальной пользы от такого блюда лучше употреблять домашнюю квашеную капусту.

И вот чем такая капуста полезна.

Источник питательных веществ. Из квашеной капусты организм может получить клетчатку, соль. Кроме того, она способствует росту пробиотиков, важных для здоровья пищеварительной системы.

Поддерживает в норме состояние кишечника, укрепляет иммунную систему. Кишечник начинает работать лучше за счёт того, что в квашеной капусте содержатся пробиотики. А благодаря витамину С и железу повышается иммунитет.

Укрепляет сердце. Квашеная капуста помогает привести в норму уровень холестерина за счёт пробиотиков и клетчатки. А ещё эта капуста считается источником витамина К2, который может предотвратить атеросклероз.

Повышает настроение. Бактерии Lactobacillis helveticus и Longum Bifidobacteria помогают уменьшить проявление депрессии и тревоги. Связано это с тем, что подобные бактерии вырабатывают особые соединения - короткоцепочечные жирные кислоты. Также благодаря ферментированным продуктам организм получает цинк и магний.

Снижает вероятность развития рака. Происходит это в первую очередь за счёт соединения сульфорафана.