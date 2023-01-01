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29 минут назад

Диетолог Соломатина рассказала, что салаты хранятся не больше суток

Мария Каткова
Елена Соломатинаэксперт

Диетолог Елена Соломатина раскрыла сроки хранения оливье и других новогодних салатов. Об этом сообщает "Лента.ру".

Диетолог раскрыла срок хранения салатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что ненаправленные салаты могут храниться дольше. Те, в составе которых уже есть майонез, лучше съесть до утра. Соломатина посоветовала незаправленный салат ставить в холодильник, накладывать столько, сколько вам надо и съедать.

"Это все может хранится ночь и следующий день, до вечера мы его должны уже съесть"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Эксперт также посоветовала отсчитывать время приготовления салата с момента варки овощей. Она добавила, что многие считают время с того момента, как ставят салат в холодильник.

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Ранее сообщалось, что нарколог раскрыл опасность шампанского для зубной эмали.

Еда,Елена Соломатина,
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