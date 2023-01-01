Диетолог раскрыла срок хранения салатов

Диетолог Елена Соломатина раскрыла сроки хранения оливье и других новогодних салатов. Об этом сообщает "Лента.ру".
Она отметила, что ненаправленные салаты могут храниться дольше. Те, в составе которых уже есть майонез, лучше съесть до утра. Соломатина посоветовала незаправленный салат ставить в холодильник, накладывать столько, сколько вам надо и съедать.
Эксперт также посоветовала отсчитывать время приготовления салата с момента варки овощей. Она добавила, что многие считают время с того момента, как ставят салат в холодильник.
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