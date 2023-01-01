5 рецептов идеальных похмельных блюд

С Новым годом! Эта подборка рецептов посвящается всем, у кого вчера была веселая вечеринка. Заказываем необходимые ингредиенты и приступаем к приготовлению целебных блюд.

Том ям рамен по рецепту японского специалиста по раменам Кадзухико Кидзимы

Видео дня

Ингредиенты (на 5 порций):

вода — 1 л

кокосовое молоко — 1 л

паста том ям (готовая) — 50 г

лемонграсс — 40 г

листья лайма — 10 г

морепродукты — 1,5 кг

яйца — 10 шт.

водоросли нори — 10 листов

лапша — 500 г

Способ приготовления:

Приготовьте бульон на основе кокосового молока, листьев лайма, лемонграсса и пасты том ям, варить необходимо в течении часа. Обжарьте ваши любимые морепродукты.

Соберите рамен: положите подваренную лапшу в тарелку, залейте горячим бульоном, добавьте жареные морепродукты, разрезанные половинки яйца, лист нори, мелко нарезанный зеленый лук и полейте острым маслом.

Ребра BBQ по рецепту шеф-повара ресторана «Варежка» Антона Миненко

Ингредиенты для маринада (на 2 кг ребер):

вода — 1 л

соевый соус — 2,5 ст. л.

соль — 20 г

сахар — 20 г

лавровый лист — 2-3 шт.

черный молотый перец — 15 г

розмарин — 3 г

чеснок — 2-3 зубчика

репчатый лук — 150 г полукольцами (2 луковицы)

Мариновать на ночь под крышкой (12 часов).

Способ приготовления:

Запекайте в духовке в получившемся маринаде при температуре 160-180 °C около 2,5 часа. Когда мясо готово, оно должно полностью отходить от кости. Достаньте ребра из маринада, промажьте их соусом BBQ (из магазина) и верните в духовку на 200 °C примерно 10 минут. Подавайте с гарниром по вкусу.

Кучмачи с хурмой по рецепту владелицы Saperavi Cafe Хатуны Колбая

Ингредиенты на одну порцию:

сердечки куриные — 50 г

печень куриная — 50 г

желудки куриные — 50 г

уцхо-сунели — 2 г

перец красный чили дробленый — 0,5 г

хнели сунели — 1 г

репчатый лук — 30 г

чеснок — 5 г

кахетинское масло — 25 г

хурма — 70 г

кинза — 4 г

зерна граната — 3 г

Способ приготовления:

Сердце, печень и желудки отварите в подсоленной воде до готовности, но не переваривайте. Нарежьте на небольшие части, удаляя жилы. На раскаленную сковороду выложите лук, нарезанный соломкой, и сердечки с желудками. Обжарьте до золотистого лука и добавьте печень, чеснок, специи и хурму, нарезанную крупными ломтиками толщиной 1,5-2,0 см. Обжаривайьте все две минуты. Подавайте с зеленью и зернами граната.

Мясная солянка с дичью и луковыми пряженцами по рецепту от ресторана LESNOY

Ингредиенты (на 2 литра супа):

оленина — 120 г

косуля — 120 г

курица копченая — 140 г

говяжий язык — 140 г

маринованные огурцы — 200 г

оливки таджаски — 20 г

томатная паста — 200 г

репчатый лук — 300 г

помидоры — 200 г

говяжий бульон — 1,5 л

куриный бульон — 150 мл

каперсы — 1 шт.

лимонный фреш — 10 г

соль, сахар — 20 г

чеснок — 10 г

перец молотый черный — 2 г

Способ приготовления:

Сварите говяжий бульон. Огурцы припустите в небольшом количестве воды до мягкости. Все мясные ингредиенты нарежьте кубиком и обжарьте на сковороде с добавлением томатной пасты и небольшого количества говяжьего бульона. Томите, чтобы мясо стало мягким. Добавьте полученную смесь в горячий говяжий бульон. Доведите до вкуса фрешем лимона, водой от маслин, рассолом от огурцов, добавьте соль, перец, сахар. Подогрейте, чтобы раскрыть вкус. В идеале оставьте на сутки. Подавайте 1 января в тарелке с копченой сметаной и луковыми пирожками.

Кол-слоу с мочеными яблоками по рецепту автора этого материала

Ингредиенты:

моченые яблоки — 4 шт.

китайская капуста — 1 кочан

маринованные огурцы — 2 шт.

корень имбиря — 1 шт. (2-3 см)

кинза — 3 г

кунжутные семена — 1 ч. л.

Ингредиенты для заправки:

кунжутное масло — 2 ст. л.

соевый соус — 1 ст. л.

сахар — щепотка

Способ приготовления: