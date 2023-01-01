5 рецептов идеальных похмельных блюд

С Новым годом! Эта подборка рецептов посвящается всем, у кого вчера была веселая вечеринка. Заказываем необходимые ингредиенты и приступаем к приготовлению целебных блюд.
вода — 1 л
кокосовое молоко — 1 л
паста том ям (готовая) — 50 г
лемонграсс — 40 г
листья лайма — 10 г
морепродукты — 1,5 кг
яйца — 10 шт.
водоросли нори — 10 листов
лапша — 500 г
Приготовьте бульон на основе кокосового молока, листьев лайма, лемонграсса и пасты том ям, варить необходимо в течении часа. Обжарьте ваши любимые морепродукты.
Соберите рамен: положите подваренную лапшу в тарелку, залейте горячим бульоном, добавьте жареные морепродукты, разрезанные половинки яйца, лист нори, мелко нарезанный зеленый лук и полейте острым маслом.
вода — 1 л
соевый соус — 2,5 ст. л.
соль — 20 г
сахар — 20 г
лавровый лист — 2-3 шт.
черный молотый перец — 15 г
розмарин — 3 г
чеснок — 2-3 зубчика
репчатый лук — 150 г полукольцами (2 луковицы)
Мариновать на ночь под крышкой (12 часов).
Запекайте в духовке в получившемся маринаде при температуре 160-180 °C около 2,5 часа. Когда мясо готово, оно должно полностью отходить от кости. Достаньте ребра из маринада, промажьте их соусом BBQ (из магазина) и верните в духовку на 200 °C примерно 10 минут. Подавайте с гарниром по вкусу.
сердечки куриные — 50 г
печень куриная — 50 г
желудки куриные — 50 г
уцхо-сунели — 2 г
перец красный чили дробленый — 0,5 г
хнели сунели — 1 г
репчатый лук — 30 г
чеснок — 5 г
кахетинское масло — 25 г
хурма — 70 г
кинза — 4 г
зерна граната — 3 г
Сердце, печень и желудки отварите в подсоленной воде до готовности, но не переваривайте. Нарежьте на небольшие части, удаляя жилы. На раскаленную сковороду выложите лук, нарезанный соломкой, и сердечки с желудками. Обжарьте до золотистого лука и добавьте печень, чеснок, специи и хурму, нарезанную крупными ломтиками толщиной 1,5-2,0 см. Обжаривайьте все две минуты. Подавайте с зеленью и зернами граната.
оленина — 120 г
косуля — 120 г
курица копченая — 140 г
говяжий язык — 140 г
маринованные огурцы — 200 г
оливки таджаски — 20 г
томатная паста — 200 г
репчатый лук — 300 г
помидоры — 200 г
говяжий бульон — 1,5 л
куриный бульон — 150 мл
каперсы — 1 шт.
лимонный фреш — 10 г
соль, сахар — 20 г
чеснок — 10 г
перец молотый черный — 2 г
Сварите говяжий бульон. Огурцы припустите в небольшом количестве воды до мягкости. Все мясные ингредиенты нарежьте кубиком и обжарьте на сковороде с добавлением томатной пасты и небольшого количества говяжьего бульона. Томите, чтобы мясо стало мягким. Добавьте полученную смесь в горячий говяжий бульон. Доведите до вкуса фрешем лимона, водой от маслин, рассолом от огурцов, добавьте соль, перец, сахар. Подогрейте, чтобы раскрыть вкус. В идеале оставьте на сутки. Подавайте 1 января в тарелке с копченой сметаной и луковыми пирожками.
моченые яблоки — 4 шт.
китайская капуста — 1 кочан
маринованные огурцы — 2 шт.
корень имбиря — 1 шт. (2-3 см)
кинза — 3 г
кунжутные семена — 1 ч. л.
Ингредиенты для заправки:
кунжутное масло — 2 ст. л.
соевый соус — 1 ст. л.
сахар — щепотка
Яблоки очистите от кожуры и тонко порежьте. Капусту нашинкуйте, огурцы порежьте кусочками. Имбирь мелко нарежьте и проверните в блендере, кинзу порубите. Все ингредиенты для заправки тщательно перемешайте и добавьте к овощам. Уберите в холодильник на 10 минут. Перед подачей посыпьте кунжутом.