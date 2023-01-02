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2 часа назад

Эксперт рассказал, сколько хранится открытый алкоголь

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Алкогольные напитки в герметично закрытых бутылках хранятся очень долго. Но и початое спиртное можно использовать еще несколько дней. Через сколько вино и крепкие напитки теряют вкус и аромат, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт рассказал, сколько хранится открытый алкоголь
Фото: Наш крайНаш край

Игристые вина могут храниться от одного до трех дней при условии герметично закрытой пробки в прохладном месте. Сухое белое или красное вино лучше хранить не более двух дней, — приводит источник слова винного эксперта Натальи Лежепековой.

Полусухие и полусладкие вина не стоит хранить дольше пяти дней, а крепленые сладкие — более 18 суток.

Стоит обратить внимание и на температуру хранения. Больше всего для этого подходит винный шкаф или самое теплое место в холодильнике, обычно это дверца.

Крепкий алкоголь при комнатной температуре и в бутылке с закрытой пробкой может храниться до полугода.

Еда,
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