Врач предупредил о вреде переедания мандаринов

Чрезмерное потребление мандаринов может стать причиной набора лишнего веса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врача-терапевта Тимура Асанова.

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Дело в том, что мандарины провоцируют выработку инсулина, который тормозит расщепление жиров, объяснил специалист. По его словам, для взрослого человека норма этого цитрусового – 5–6 штук в день. При этом чем слаще мандарины, тем меньше их должно быть в ежедневном рационе.