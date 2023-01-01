Врач предупредил о вреде переедания мандаринов

Чрезмерное потребление мандаринов может стать причиной набора лишнего веса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врача-терапевта Тимура Асанова.
Дело в том, что мандарины провоцируют выработку инсулина, который тормозит расщепление жиров, объяснил специалист. По его словам, для взрослого человека норма этого цитрусового – 5–6 штук в день. При этом чем слаще мандарины, тем меньше их должно быть в ежедневном рационе.
В то же время в мандаринах есть и много полезного: в них содержатся витамины С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка, антиоксиданты. Тем не менее они способны спровоцировать аллергию, а детям до года их вообще лучше не есть, подытожил врач.