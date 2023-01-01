Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам рассказали, сколько «живут» новогодние салаты

Вести Подмосковья

Ни одно новогоднее застолье не остается без салатов. Это всем так необходимые оливье, мимозы и всяческие селедки под шубой. А вот сколько они потом проживут, рассказала изданию iReactor диетолог Лидия Ионова.

Россиянам рассказали, сколько «живут» новогодние салаты
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Многие россияне любят в первые дни наступившего года доедать то, что осталось от праздничного стола. Особенно это касается классических новогодних салатов: оливье, мимозы и селедки под шубой. Некоторые полагают, что заготавливать эти блюда нужно тазиками, а доедать без риска отравиться можно вплоть до старого Нового года», - говорит эксперт.

По её мнению, самым большим заблуждением является то, что все эти блюда могут безнаказанно жить в холодильниках бесконечное время. Но это далеко не так, ведь в них обычно есть такие компоненты, как майонез и сметана. Лидия Ионова уверяет, что уже через сутки после приготовления салаты есть нельзя - это уже не пища, а отрава. При этом специалист добавила, что безопасными могут быть те же изделия, но сделанные промышленным способом. На товарах в магазинах всегда есть маркировка о сроке годности, которой необходимо придерживаться. И еще Ионова посоветовала готовить такое количество салата, которое вы сможете съесть.

Еда,Лидия Ионова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители