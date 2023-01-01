Россиянам рассказали, сколько «живут» новогодние салаты

«Многие россияне любят в первые дни наступившего года доедать то, что осталось от праздничного стола. Особенно это касается классических новогодних салатов: оливье, мимозы и селедки под шубой. Некоторые полагают, что заготавливать эти блюда нужно тазиками, а доедать без риска отравиться можно вплоть до старого Нового года», - говорит эксперт.

По её мнению, самым большим заблуждением является то, что все эти блюда могут безнаказанно жить в холодильниках бесконечное время. Но это далеко не так, ведь в них обычно есть такие компоненты, как майонез и сметана. Лидия Ионова уверяет, что уже через сутки после приготовления салаты есть нельзя - это уже не пища, а отрава. При этом специалист добавила, что безопасными могут быть те же изделия, но сделанные промышленным способом. На товарах в магазинах всегда есть маркировка о сроке годности, которой необходимо придерживаться. И еще Ионова посоветовала готовить такое количество салата, которое вы сможете съесть.