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1 час назад

Придуман новый способ приготовления попкорна

Ferra.ru

Ученые нашли новый способ приготовления попкорна — использование инфракрасного излучателя.

Придуман новый способ приготовления попкорна
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новая технология позволяет производить вкусный попкорн с меньшими затратами энергии, чем в микроволновой печи или в специальном аппарате. В целом, главная хитрость при приготовлении попкорна состоит в том, чтобы найти баланс в скорости нагрева.

Чтобы проверить, может ли приготовление с помощью инфракрасного излучателя обеспечить этот баланс, исследователи поместили ядра попкорна и масло во вращающуюся стальную камеру с двумя инфракрасными лампами на расстоянии около 10 см от ядер. Лампы позволяли успешно приготовить попкорн при мощности 500 Вт, но наилучшие результаты получались при 700 Вт.

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