Придуман новый способ приготовления попкорна

Новая технология позволяет производить вкусный попкорн с меньшими затратами энергии, чем в микроволновой печи или в специальном аппарате. В целом, главная хитрость при приготовлении попкорна состоит в том, чтобы найти баланс в скорости нагрева.

Чтобы проверить, может ли приготовление с помощью инфракрасного излучателя обеспечить этот баланс, исследователи поместили ядра попкорна и масло во вращающуюся стальную камеру с двумя инфракрасными лампами на расстоянии около 10 см от ядер. Лампы позволяли успешно приготовить попкорн при мощности 500 Вт, но наилучшие результаты получались при 700 Вт.