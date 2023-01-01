Эксперты рассказали, что грибы помогают продлить жизнь

В грибах содержится большое количество полезных для организма веществ.

Издание Daily Express сообщает, что грибы оказывают существенную пользу для организма.

Специалисты отмечают, что любителям обработанного мяса следует заменить эту пищу грибами. Организм по-прежнему будет насыщаться полезными веществами, в том числе большим количеством белков.