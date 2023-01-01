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2 часа назад

Эксперты рассказали, что грибы помогают продлить жизнь

Волгоградская правдаиещё 1

В грибах содержится большое количество полезных для организма веществ.

Эксперты рассказали, что грибы помогают продлить жизнь
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Издание Daily Express сообщает, что грибы оказывают существенную пользу для организма.

Специалисты отмечают, что любителям обработанного мяса следует заменить эту пищу грибами. Организм по-прежнему будет насыщаться полезными веществами, в том числе большим количеством белков.

Эксперты сообщают, что потребление грибов вместо мяса помогает долгожителям и позволяет существенно снизить вероятность столкнуться с опасными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что квашеная капуста помогает поднять настроение и защитить здоровье сердца.

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