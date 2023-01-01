Эксперты рассказали, что грибы помогают продлить жизнь

В грибах содержится большое количество полезных для организма веществ.
Издание Daily Express сообщает, что грибы оказывают существенную пользу для организма.
Специалисты отмечают, что любителям обработанного мяса следует заменить эту пищу грибами. Организм по-прежнему будет насыщаться полезными веществами, в том числе большим количеством белков.
Эксперты сообщают, что потребление грибов вместо мяса помогает долгожителям и позволяет существенно снизить вероятность столкнуться с опасными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что квашеная капуста помогает поднять настроение и защитить здоровье сердца.