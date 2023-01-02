Россиян предупредили об ограниченном сроке хранения открытых бутылок с вином

Об ограниченном сроке хранения открытых бутылок с алкоголем россиян предупредила винный эксперт «Фанагории» Наталья Лежепекова. Ее процитировало агентство «Прайм».

Фото: Мослента Мослента

«Закрытая бутылка с вином или другим алкоголем при соблюдении герметичности может храниться очень долго — вплоть до десятков лет. Но если бутылку открыть, большая часть напитков будет терять свои свойства и вкус буквально за несколько дней», — заявила специалист. Точный срок зависит от типа напитка и условий хранения, уточнила она.

Так, игристые вина могут храниться от одного до трех дней при условии герметично закрытой пробки в прохладном месте, рассказала Лежепекова. «Сухое белое или красное вино лучше хранить не более двух дней. Для оптимального хранения любого вина температура должна составлять 10-14 градусов», — предупредила она.

Хранить открытые бутылки стоит в специальном винном шкафу. Тем, у кого такого нет, можно размещать их в самом теплом отделении холодильника — как правило, это дверца или зона над фруктами, заметила специалист.

«Полусухие и полусладкие вина не стоит хранить более пяти дней. Если говорить о крепленых винах, то сухие напитки сохраняют свои свойства в течение трех суток, сладкие — до 18 суток», — рассказала Лежепекова.

Крепкий алкоголь, по ее словам, можно хранить при комнатной температуре (но не выше 24 градусов по Цельсию) и с закрытой пробкой от 6 до 12 месяцев.