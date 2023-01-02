Диетолог назвала допустимую дозу мандаринов

«Прежде всего, стоит учитывать, что у разных людей разные особенности организма. Тем, у кого есть заболевания, связанные с ЖКТ, такие как гастриты, язвы, панкреатиты, колиты цитрусовые не рекомендуются в принципе, ведь в них есть органические кислоты, обжигающие поврежденную слизистую», — предупредила диетолог.

«Конечно, есть мандарины можно и вечером, но дело в том, что даже сам запах цитрусовых обладает тонизирующим эффектом, что может стать проблемой для людей, страдающих от бессонницы. Тем, кто с этим не сталкивался, есть мандарины можно в любое время суток», — заключила Соломатина .

Ранее Соломатина предупредила, что черная и красная икра могут быть вредны для людей со склонностью к аллергиям и тем, кто страдает от болезней сердца. В красной и черной икре, по ее словам, есть не только витамины, но также холестерин и соль, избыток которых нежелателен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией. «Раньше все любили приносить своим родным, которые оказались в больнице, красную или черную икру, чтобы якобы больной поскорее поправился. Но если речь идет, к примеру, о человеке в кардиологическом отделении, то лучше такие продукты оставить дома, ведь их прием лишь ухудшит состояние пациента», — посоветовала специалист.