Названа польза тропических фруктов

На Новый год россияне всегда балуют себя деликатесами и экзотикой — раз в году можно и праздник живота устроить. По устоявшейся традиции королём стола среди фруктов многие считают ананас. Правда, в последнее время набирают популярность и другие заморские плоды — манго и папайя. О том, какую пользу они могут принести, рассказала диетолог Марина Макиша.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, тропические фрукты помогают наладить пищеварение — самое то после тазика с оливье. Также они богаты витаминами и некалорийны — лишний вес после Нового года ни к чему.

Например, в манго около 40% суточной нормы витамина С. Столько же в апельсине и лимоне. Ещё в манго много бета-каротина — это мощный антиоксидант, который укрепляет иммунитет, помогает восстанавливаться клеткам кожи и снижает стресс. Также в оранжевой мякоти манго можно найти витамины Е и группы В, а калорийность фрукта — всего 60 ккал. Так что граммов 200 за присест можно съесть спокойно.

Калорийность папайи ещё ниже — 43 ккал. Не зря фрукт считается диетическим. На этом плюсы не заканчиваются — в папайе много витамина С (ещё больше, чем в манго), есть бета-каротин, витамин А, витамины группы В и калий.