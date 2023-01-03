Четыре полезных для организма свойства чая каркаде

Чай каркаде, который готовится из трав гибискуса, обладает множеством преимуществ для здоровья человека. К примеру, этот напиток улучшает состояние печени.

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Приготовить чай каркаде можно всего за одну минуту. Понадобится для этого всего лишь сушёный гибискус, который нужно залить кипятком. А вот какими полезными свойствами может похвастаться такой чай.

Борьба с бактериями. Из-за бактерий могут возникнуть различные болезни вроде бронхита, пневмонии, поражения мочевыводящих путей. В ряде научных работ говорится, что гибискус помогает бороться с 8 штаммами бактерий. Защита от рака. Это происходит благодаря тому, что в гибискусе много полифенолов. Вообще это растение замедляет рост раковых клеток, останавливает распространение опухоли при раке желудка и предстательной железы на 52 %.

Улучшение состояния печени. Некоторые исследования демонстрируют, что гибискус укрепляет печень и обеспечивает её нормальную работу. Снижение кровяного давления. Соответственно, чай каркаде также снижает вероятность развития болезней сердца.