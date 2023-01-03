Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
5 часов назад

Четыре полезных для организма свойства чая каркаде

Ferra.ruиещё 1

Чай каркаде, который готовится из трав гибискуса, обладает множеством преимуществ для здоровья человека. К примеру, этот напиток улучшает состояние печени.

Четыре полезных для организма свойства чая каркаде
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Приготовить чай каркаде можно всего за одну минуту. Понадобится для этого всего лишь сушёный гибискус, который нужно залить кипятком. А вот какими полезными свойствами может похвастаться такой чай.

Борьба с бактериями. Из-за бактерий могут возникнуть различные болезни вроде бронхита, пневмонии, поражения мочевыводящих путей. В ряде научных работ говорится, что гибискус помогает бороться с 8 штаммами бактерий. Защита от рака. Это происходит благодаря тому, что в гибискусе много полифенолов. Вообще это растение замедляет рост раковых клеток, останавливает распространение опухоли при раке желудка и предстательной железы на 52 %.

Улучшение состояния печени. Некоторые исследования демонстрируют, что гибискус укрепляет печень и обеспечивает её нормальную работу. Снижение кровяного давления. Соответственно, чай каркаде также снижает вероятность развития болезней сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители