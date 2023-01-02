Авторитетно: нужно ли отказываться от белого хлеба

С кондитером и специалистом по здоровому питанию Дмитрием Дюраном разбираемся, полезно или нет есть хлеб

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

В нашей культуре принято, что хлеб всему голова. Но так ли это на самом деле? Довольно часто можно встретить мнение разных экспертов о том, что хлеб не относится к категории полезных продуктов. Более того, от него вообще нужно отказаться, так как его употребление ведет к набору веса, проблемам с кожей или с ЖКТ. Так все-таки полезно или нет есть хлеб?

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На самом деле, диетологи вовсе не говорят о том, чтобы полностью исключить из своего рациона хлеб. Несмотря на все нападки, он остается полезным продуктом, так как в нем содержатся необходимые организму витамины группы В такие, как ниацин, рибофлавин, биотин, тиамин. Более того, их хлеба витамины группы В усваиваются лучше, чем из других продуктов. Помимо этого, можно говорить и о том, что в хлебе присутствует витамин Е, а также некоторые минералы, в том числе калий, магний, натрий и даже редко встречающийся в природе ванадий. Поэтому специалисты по здоровому питанию, наоборот, говорят о том, что от хлеба отказываться не нужно, особенно, если мы говорим о черном или цельнозерновом — это полезные для организма продукты питания.

Например, цельнозерновой хлеб или хлеб из муки грубого помола содержат в своем составе не только витамины и минералы, но и пищевые волокна, без которых организм не может нормально функционировать.

Самое большое количество претензий получает именно белый хлеб. В нем содержится минимум клетчатки, он выпекается из муки высшего сорта и относится к быстрым углеводам, поэтому и ведет к набору веса.

На самом деле, в белом хлебе есть масса полезного. В первую очередь, белый хлеб является источником энергии, так как в его составе содержатся декстрины — высококалорийные углеводы, которые очень легко усваиваются организмом. Белый хлеб обязательно должен присутствовать в рационе людей, занимающихся спортом, ведущих активный образ жизни и детей, так как они невероятно подвижны и постоянно нуждаются в такой легкоусвояемой энергии.

Да, белый хлеб действительно может приводить к набору веса, если а) вы слишком много его употребляете, причем в самых разных вариациях (с утра бутерброды, днем — булочка, вечером в качестве дополнения к ужину) б) ведете малоподвижный образ жизни.

Белый хлеб никак не угрожает вашей фигуре:

1) если вы едите его только в первой половине дня, сочетаете его с овощами — например, готовите тост из белого хлеба, авокадо и яйца пашот, или с молочными продуктами (с сыром, творогом и т. д.);

2) ведете активный образ жизни и занимаетесь спортом не меньше 2—3 раз в неделю;

3) не сочетаете белый хлеб с мясными продуктами — не делаете бутербродов с колбасой, шейкой и т. д. и не используете его в качестве гарнира к мясу. Белый хлеб с мясом — трудная пища для нашего желудка.