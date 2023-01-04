Сколько можно съесть красной икры

И что будет, если употреблять продукт каждый день.

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Красная икра давно стала визитной карточкой любого торжества. Ни одно застолье не обходится без этого угощения. И хотя продукт полезен для организма, в праздничные дни мы не всегда можем контролировать количество съеденного. Так сколько и в каких количествах можно себе позволить этот деликатес?

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Полкилограмма красной икры на двоих

Не только на новогоднем столе мы можем увидеть красную икру. С советских времён икра всегда была дорогим деликатесом. Но в некоторых уголках нашей бескрайней родины этого богатства в достатке. На Сахалине никого не удивить красной икрой.

Наша героиня Анастасия Хрусталёва провела на полуострове большую часть своей жизни и терпеть не может этот продукт. Она рассказала, почему с осторожностью стала относиться к икре и что будет, если превысить её норму дозволенного.

Все жители Сахалина знают, что в подарок от них всегда ждут икру. Анастасия с мамой везла в сувенир банки икры, одна из которых в поезде разбилась.

«В купе было слишком жарко, и мы решили, что нам необходимо поскорее её съесть. Не пропадать же! Через 15 минут было съедено полкилограмма красной икры на двоих…» — рассказала она.

Конечно, было очень вкусно, но уже через три часа девушке стало плохо.

Любая мысль о красной икре вызывала тошноту. Избыток продукта спровоцировал белковое отравление, что является сильнейшей интоксикацией, отметила наша читательница. «Именно с того дня я просто не могу есть эту икру, да и сам запах не переношу», — поделилась Анастасия.

Мнение врача

Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог: Красная икра – полезный рыбный «субпродукт». Она богата аминокислотами и омегой-3, витаминами, всем необходимым для роста того самого малька из икринки.

Но икра, запаянная в банках, – консерва. Такой продукт содержит огромное количество соли, а недобросовестные производители добавляют туда консерванты, красители, сахар, ароматизаторы.

Даже относительно чистый состав предполагает долгое хранение из-за обилия соли, которая способствует застою жидкости в организме, повышению артериального давления, образованию камней.

Действительно отравиться консервой очень легко – при попадании в неё бактерии или же при несоблюдении сроков хранения и температурного режима. Белковое отравление – достаточно редкий синдром. Но вполне вероятное при употреблении более 50 г белка (чистого).

Как часто можно есть красную икру?

Консерву нечасто, два-три раза в год – в принципе, безопасно, главное, подбирать хорошего качества.

Если хотите есть чаще – солите икру самостоятельно, не консервируйте. Тогда в целом можно и нужно есть икру по 5–10 г ежедневно. Если у вас нет аллергии, непереносимости продукта, то подобная привычка станет полезной.

Благодаря полезным веществам этот продукт положительно влияет на работу головного мозга, а помогает при заболеваниях нервной системы и в целом улучшает её функционирование.

Консервированную икру лучше не есть ежедневно. Опять-таки из-за избытка соли, которая сильно нагружает почки и печень, что ведёт к нарушению обмена веществ. Поэтому в употреблении такого деликатеса стоит ограничиваться маленькими порциями.