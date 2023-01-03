Перечислены традиционные татарские новогодние блюда

«Еще одно праздничное блюдо — губадия. Это закрытый многослойный пирог. Как правило, он сладкий, но иногда его пекут и с мясом. Но самое вкусное в этом пироге — уваренный творог, который по-татарски называется курт», — рассказали собеседники «Мосленты».