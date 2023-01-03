Диетолог назвала плюсы и минусы употребления дичи

Есть как риски, так и положительные моменты.
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина рассказала о плюсах и минусах употребления мяса диких животных. Так, дичь имеет ряд преимуществ перед мясом одомашненных сородичей.
«Калорийность порции свинины - 500-600 килокалорий. Кабана - 200 килокалорий. То есть его мясо диетическое. Вдобавок дичь более ароматная, в ней много железа и других полезных веществ», - отметила она в беседе с радио Sputnik.
Однако есть и риски. Некоторые личинки гельминтов, содержащиеся в мясе диких животных, очень устойчивы к температурной обработке, поэтому есть опасность заразиться. Гельминты способны мигрировать и развиваться в жизненно важных органах. Вдобавок, сообщила диетолог, дикие птицы порой болеют чумой и холерой.
«Лучше покупать консервы - продукты мягкой переработки. Мясо проходит нагрев под давлением выше атмосферного, и там температура позволяет уничтожить гельминтов. Сырое мясо нельзя покупать с рук. Если есть желание отведать дичь, то лучше купить мясо кабана, лосятину или оленину в фермерских хозяйствах. Там животные получают прививки, проходят обследования, вовремя лечатся», - заключила специалист Мухина.