Четыре рецепта теплых напитков для прогулки

Если в праздничные дни вы хотите отправиться на долгую прогулку в парк или лес, прихватите с собой термос с теплым напитком. Предлагаем несколько подходящих для этого рецептов.
Процесс приготовления:
Яблоки режем кубиками, добавляем корицу и стакан воды, варим 5 минут, в самом конце добавляем тимьян и мед. Завариваем чай, добавляем имбирь, лимон, пару веточек тимьяна и мяту. Заливаем яблочную смесь с тимьяном в чай и даем настояться 10 минут.
Процесс приготовления:
Сок воду и ягоды прогреем до первых пузырьков. После положим в кастрюлю веточки тимьяна и розмарина, добавим меда и специи. Дадим напитку настояться, чтобы специи отдали свой аромат. Остудить и процедить через сито, украсить розмарином и тимьяном. Можно добавить в готовый напиток алкоголь: ром или кальвадос или куантро.
Процесс приготовления:
Манго перебить в блендере до состояния пюре. Облепиху промыть и смешать с медом, дать постоять 10 минут, после довести до однородной массы в блендере. Облепиховую смесь надо процедить, чтобы убрать косточки. Завариваем чай (желательно в отдельном заварнике, чтобы не попали чаинки). Смешиваем манго с облепихой и эту смесь отправляем в чай, все хорошо перемешиваем. Даем настояться 5-10 минут.
Процесс приготовления:
Все ингредиенты сложить в чайник и заварить кипятком. Дать настояться 30 минут или 1 час. По желанию разбавить кипятком и добавить лимон.