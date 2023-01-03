Четыре рецепта теплых напитков для прогулки

Если в праздничные дни вы хотите отправиться на долгую прогулку в парк или лес, прихватите с собой термос с теплым напитком. Предлагаем несколько подходящих для этого рецептов.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Чай с яблоком и корицей

2 яблока

Черный или зеленый чай

Корица

Имбирь при желании

Тимьян и мята

1-2 ч.л. меда гречишного

Лимон по желанию Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Яблоки режем кубиками, добавляем корицу и стакан воды, варим 5 минут, в самом конце добавляем тимьян и мед. Завариваем чай, добавляем имбирь, лимон, пару веточек тимьяна и мяту. Заливаем яблочную смесь с тимьяном в чай и даем настояться 10 минут.

Глег из черной смородины и малины

400 мл яблочного сока

600 мл воды

80 г черной смородины

80-90 г малины

2 ст.л. меда

2-3 веточки розмарина

3-4 веточки тимьяна

1/4 ч.л. корицы, 1 звездочка бадьяна Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Сок воду и ягоды прогреем до первых пузырьков. После положим в кастрюлю веточки тимьяна и розмарина, добавим меда и специи. Дадим напитку настояться, чтобы специи отдали свой аромат. Остудить и процедить через сито, украсить розмарином и тимьяном. Можно добавить в готовый напиток алкоголь: ром или кальвадос или куантро.

Облепихово-манговый чай

4-6 ст.л. облепихи

1 манго

500-700 мл кипятка

1 ч.л. черного чая для заварки

2-3 ст.л. меда цветочного Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Манго перебить в блендере до состояния пюре. Облепиху промыть и смешать с медом, дать постоять 10 минут, после довести до однородной массы в блендере. Облепиховую смесь надо процедить, чтобы убрать косточки. Завариваем чай (желательно в отдельном заварнике, чтобы не попали чаинки). Смешиваем манго с облепихой и эту смесь отправляем в чай, все хорошо перемешиваем. Даем настояться 5-10 минут.

Алтайский чай с имбирем и шалфеем

2 ч.л. меда

2-3 ч.л. алтайского чая/трав

1 веточка шалфея

Горсточка малины

3-5 слайсов имбиря Ингредиенты:

Процесс приготовления: