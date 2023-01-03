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1 час назад

Чем согреться на улице? Четыре рецепта теплых напитков для прогулки

Eva.ru

Если в праздничные дни вы хотите отправиться на долгую прогулку в парк или лес, прихватите с собой термос с теплым напитком. Предлагаем несколько подходящих для этого рецептов.

Четыре рецепта теплых напитков для прогулки
Фото: Eva.ruEva.ru

Чай с яблоком и корицей

Ингредиенты:
  • 2 яблока
  • Черный или зеленый чай
  • Корица
  • Имбирь при желании
  • Тимьян и мята
  • 1-2 ч.л. меда гречишного
  • Лимон по желанию

Процесс приготовления:

Яблоки режем кубиками, добавляем корицу и стакан воды, варим 5 минут, в самом конце добавляем тимьян и мед. Завариваем чай, добавляем имбирь, лимон, пару веточек тимьяна и мяту. Заливаем яблочную смесь с тимьяном в чай и даем настояться 10 минут.

Глег из черной смородины и малины

Ингредиенты:
  • 400 мл яблочного сока
  • 600 мл воды
  • 80 г черной смородины
  • 80-90 г малины
  • 2 ст.л. меда
  • 2-3 веточки розмарина
  • 3-4 веточки тимьяна
  • 1/4 ч.л. корицы, 1 звездочка бадьяна

Процесс приготовления:

Сок воду и ягоды прогреем до первых пузырьков. После положим в кастрюлю веточки тимьяна и розмарина, добавим меда и специи. Дадим напитку настояться, чтобы специи отдали свой аромат. Остудить и процедить через сито, украсить розмарином и тимьяном. Можно добавить в готовый напиток алкоголь: ром или кальвадос или куантро.

Облепихово-манговый чай

Ингредиенты:
  • 4-6 ст.л. облепихи
  • 1 манго
  • 500-700 мл кипятка
  • 1 ч.л. черного чая для заварки
  • 2-3 ст.л. меда цветочного

Процесс приготовления:

Манго перебить в блендере до состояния пюре. Облепиху промыть и смешать с медом, дать постоять 10 минут, после довести до однородной массы в блендере. Облепиховую смесь надо процедить, чтобы убрать косточки. Завариваем чай (желательно в отдельном заварнике, чтобы не попали чаинки). Смешиваем манго с облепихой и эту смесь отправляем в чай, все хорошо перемешиваем. Даем настояться 5-10 минут.

Алтайский чай с имбирем и шалфеем

Ингредиенты:
  • 2 ч.л. меда
  • 2-3 ч.л. алтайского чая/трав
  • 1 веточка шалфея
  • Горсточка малины
  • 3-5 слайсов имбиря

Процесс приготовления:

Все ингредиенты сложить в чайник и заварить кипятком. Дать настояться 30 минут или 1 час. По желанию разбавить кипятком и добавить лимон.

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