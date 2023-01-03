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39 минут назад

Можно смело брать – он настоящий и недорогой: Росконтроль назвал лучшие марки кофе

Primpress

Специалисты Росконтроля назвали лучшие марки кофе, какие только можно обнаружить на полках российских магазинах. При этом лидирующие образцы оказались не только настоящими и качественными, но и сравнительно недорогими. В магазинах такой кофе сейчас продается с огромной скидкой, сообщает PRIMPRESS.

Росконтроль назвал лучшие марки кофе
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Как рассказали специалисты, результаты экспертизы кофейного рынка в нашей стране оказались достаточно неожиданными. Ведь образцы растворимого кофе получили даже более высокие оценки, чем кофе молотый. А стереотипы о том, что сублимированный продукт хуже по качеству, чем просто перемолотые зерна, вовсе не подтвердился.

При этом марки, которые получили самые высокие оценки от экспертов Росконтроля, оказались еще и доступными по цене. Так, на первое место специалисты поставили растворимый кофе Jardin. Ему выставили высокую оценку в 8,3 балла. Анализ в лаборатории показал, что это натуральный кофе, который безопасен по содержанию токсических элементов, в нем нет антибиотиков или посторонних ингредиентов, а сорт кофе действительно соответствует тому, что указан на упаковке, то есть арабике.

Примечательно, что такой кофе не только качественный, но еще и стоит недорого. Например, в сети супермаркетов «Пятерочка» до конца новогодних праздников этот товар будет продаваться со скидкой 46 процентов: если раньше большая банка кофе стоила 699 рублей, то теперь она доступна по цене 379 рублей.

Также хорошие баллы от специалистов получили марки Jacobs Monarch, Tchibo Exclusive и Nescafe Classic. Представители организации отметили, что безопасность такого товара обеспечена на высоком уровне, а сам продукт представляет собой переработанные действительно кофейные зерна, в которых содержится немало кофеина и других свойственных кофе элементов.

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