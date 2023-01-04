Накрываем рождественский стол: рецепты блюд

Как и, главное, чем встретить Рождество? Что приготовить, кроме рождественского гуся? Делимся праздничными рецептами.

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Салат «Морской сюжет»

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Для этого блюда потребуются крабовые палочки, консервированная кукуруза, свежий огурец, кальмар - всего поровну, сметана или майонез.

Нарезать крабовые палочки, кальмар, огурец, добавить кукурузу, перемешать, заправить сметаной или майонезом по вкусу.

Тыквенный суп

Очень красивое и вкусное блюдо. Тыкву нарезать мелкими кусочками, варить до полуготовности на медленном огне. В это время приготовить зажарку: на постном масле поджарить лук, помидор, жёлтый и зелёный сладкий перец. В конце варки добавить в суп зажарку, карри, посолить по вкусу. Получается яркий разноцветный супчик.

Картофель, запечённый по-французски

В глубокую сковороду выкладываются слоями мясо, картофель, нарезанный брусочками, морковь, лук. Сверху всё заливается майонезом, смешанным с набором специй для мяса. Запекается в духовке.

На Рождество это блюдо готовится с мясом. А вот во время поста его можно готовить несколько иначе, заменив мясо на филе рыбы, например, камбалы.

Что пить?

В Рождество допускаются любые спиртные напитки - хоть водка с коньяком, хоть белое или красное вино. Можно пить шампанское. Кому что больше нравится. Что касается еды, то Рождественский пост, который предшествовал празднику, был не очень строгим, поэтому и выход из него не такой постепенный и длительный, как после Великого поста.

Что ещё на столе

Существует традиция - помимо зажжённых свечей, в центре рождественского стола выкладывать засушенную с прошлогодней Троицы травку, на неё ставить Рождественскую иконку, можно также положить конфеты - как символ даров, которые в Рождество принесли волхвы. Так на столе создаётся маленький вертеп.

Кроме еды