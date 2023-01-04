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1 час назад

Какие закуски стоит приготовить к просмотру сериалов

runews24.ru

Редакторы Food ru предлагают приготовить несколько закусок, которые отлично подойдут для просмотра шоу.

Какие закуски стоит приготовить к просмотру сериалов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Например, можно сделать закуску из кальмаров в тарталетках. Если же их нет, то поджаренные кальмары можно положить на тосты из чёрного хлеба или на плотные чипсы, крекеры.

Чтобы сделать блюдо менее калорийным, вместо майонеза можно использовать сметану или йогурт.

На чипсы можно намазать закуску из крабовых палочек. Их следует смешать с соусом и специями. Крабовые палочки можно заменить тунцом или сардинами.

Также стоит завернуть в лаваш филе индейки вместе с соусом и овощами. Получатся маленькие рулетики, которые удобно есть за просмотром сериала.

Закуску можно приготовить из творога, чеснока и зелени. Её можно мазать на крекеры, чипсы, положить в тарталетки или выложить на хлеб.

Также можно сделать закуску из помидоров и сыра. К массе стоит добавить молотую зелень, например петрушку, тимьян, базилик и розмарин.

Ещё стоит приготовить закуску из обжаренных баклажанов со специями. Её можно намазать на хлеб или положить в тарталетки.

Будут вкусными рулетики из огурца с крабовой начинкой. Они готовятся из крабовых палочек и овощей.

Также можно обжарить крабовые палочки в кляре, или таким же способом приготовить твёрдый сыр.

Еда,
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